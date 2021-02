(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die organisierten Aktien-Käufer von GameStop, AMC und anderen würden die Shortseller, die auf fallende Kurse setzen würden, in Bedrängnis bringen. In einer der größten Hedgefonds-Rettungsaktionen seit Long-Term Capital Management (LTCM) im Jahr 1998 habe allein der Leerverkäufer Melvin Capital nur durch die Hilfe von Konkurrenten vor dem Ruin bewahrt werden können.Die Marktverwerfungen infolge massiver Aktienkäufe organisierter Kleinanleger hätten die engagierten Leerverkäufer Milliarden gekostet. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiere Ihor Dusaniwsky vom Finanzdatenanbieter S3 Partners, der anhand von Brokerdaten berechnet habe, wie viel allein die GameStock-Aktie die Profis gekostet habe: Bis vergangenen Freitag hätten sie in diesem Jahr demnach bereits einen (Buch-)Verlust von 19,75 Mrd. USD eingefahren.Am stärksten betroffen sei der Hedgefonds Melvin Capital. Einem Bericht des "Wall Street Journal" vom Sonntagabend zufolge sei das verwaltete Vermögen des professionellen Investors im Januar um rund 4,5 Mrd. auf ca. 8 Mrd. USD gesunken. In den 8 Mrd. USD seien 2,75 Mrd. USD enthalten, die der Hedgefonds von den beiden Vermögensverwaltern Citadel und Apollo in der letzten Januar-Woche erhalten habe. Bereinigt um diesen Effekt sei das Vermögen sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft.Der US-Hedgefonds gelte damit als einer der größten Verlierer der Marktturbulenzen der vergangenen Wochen. Seit einigen Tagen tobe bekanntlich an der Wall Street und anderen Märkten ein Machtkampf zwischen professionellen Investoren und Kleinanlegern, die sich über Online-Dienste wie Reddit organisieren würden. Sie hätten massiv Titel wie die des Computerspiele-Händlers GameStop gekauft und hätten sich so gegen Leerverkäufer wie Melvin gestellt. Am Montag setze sich der massive Aufschwung der GameStop-Aktie gemäßigt fort.Die Leerverkäufer würden auf fallende Kurse setzen und seien in der vergangenen Woche total auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mit konzertierten Käufen hätten die Kleinanleger die Hedgefonds gezwungen, ihre Wetten auf einen Kursverfall der Aktien teilweise aufzulösen. Was dann die Aktien zusätzlich in die Höhe getrieben habe.Der Chef von Citron Research, Andrew Left, habe sogar angekündigt, nach rund 20 Jahren das Veröffentlichen von Short-Reports einzustellen - nachdem er mit Tesla oder GameStop massiv verloren habe. Auch er wolle nun mehr long gehen.Laut "Handelsblatt" würden die drohenden Milliardenverluste die Shortseller allerdings nicht daran hindern, weiter massiv auf fallende Kurse zu wetten: Laut Daten von S3 Partners seien noch immer 113% der GameStop-Aktien geshortet. Zuvor habe dieser Wert bei ca. 140% gelegen. Und laut Reuters vom Wochenende halte Dusaniwsky die jüngsten Geschehnisse noch nicht für eine Short-Squeeze-Rally. Es sei ein "long-buying-event" - also Wetten auf längerfristig steigende Kurse.Das Ringen zwischen Reddit-Jüngern und Wall-Street-Profis könnte noch eine Weile weitergehen. Mittlerweile würden sich in den sozialen Medien aber auch viele Trittbrettfahrer tummeln, die "ihre" Werte pushen wollten. Kleinanleger könnten bei dem Ganzen eigentlich fast nur verlieren. Zumal die Nachfrage nach weiteren GameStop-Aktien auch wieder deutlich schrumpfen könne. Das würde dann zu stark fallenden Kursen führen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)