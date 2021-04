Börsenplätze GameStop-Aktie:



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (06.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von GameStop vor zwei Wochen seien an der Börse nicht gerade gut aufgenommen worden. Doch selbst nach dem jüngsten Rücksetzer stehe die Lieblings-Aktie der WallStreetBets-Trader mit 186 Dollar noch deutlich höher als vor einigen Monaten - ein luftiges Kursniveau, dass nun für eine Kapitalerhöhung genutzt werden solle.Am Montag habe GameStop angekündigt, neue Aktien im Wert von rund 650 Millionen Dollar auszugeben. Laut einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC sollten 3,5 Millionen Aktien zum aktuellen Marktpreis platziert werden.Dass GameStop erst jetzt Kapital aus der wahnsinnigen Kursrallye schlagen könne, liege daran, dass laut US-Börsengesetz erst nach der Veröffentlichung geprüfter Quartalszahlen weitere Aktien verkauft werden dürften. Eine im Dezember geplante Kapitalerhöhung über Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar sei nie durchgeführt worden.Mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung habe GameStop zudem vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, in denen der Gaming-Händler einen Umsatzanstieg von rund elf Prozent in den ersten neun Wochen des laufenden Geschäftsjahres vermeldet habe. Durchaus beeindruckend, denn in vielen Ländern würden die GameStop-Filialen weiterhin geschlossen bleiben.Trotz der jüngsten Wachstumsraten empfiehlt "Der Aktionär" die GameStop-Aktie aufgrund der luftigen Bewertung nicht zum Kauf. Denn selbst in einem optimalen Szenario ist das Unternehmen aktuell deutlich überbewertet, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link