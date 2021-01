Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

79,59 EUR +47,96% (25.01.2021, 13:15)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

65,01 USD +51,08% (22.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die wilde Rally der GameStop-Aktie gehe getrieben von optimistischen Robin-Hood-Tradern in die nächste Runde. Vorbörslich setze sich der Hype zu Wochenbeginn mit einem Kursplus im erneut deutlich zweistelligen Bereich fort.Die Wette der Trader: GameStop schüttele seine Probleme im klassischen Geschäft ab und mutiere zu einem E-Commerce-Gaming-Händler, was eine höhere Bewertung rechtfertigen würde. Getrieben werde der aktuelle Hype v.a. von Börsen-Neulingen, die aktiv über neue Trading-Apps handeln und sich über Message-Boards absprechen würden.Bloomberg zufolge würden diese Robin-Hood-Trader mittlerweile rund ein Fünftel des US-Börsenhandels ausmachen. Da die Geldschwemme seitens der Regierung mit Corona-Hilfen weitergehe, sei ein Ende dieser Welle noch nicht absehbar. Zumal immer mehr Shortseller wie Citron Research aus der GameStop-Aktie gedrängt würden und nun eindecken müssten.GameStop sei ein Beispiel für einen neuen Trend: Alte Geschäftsmodelle und Unternehmen würden an der Börse wiederentdeckt, sofern neuer operativer Schwung und ein zukunftssicheres Konzept erkennbar sei. "Der Aktionär" rate allerdings davon ab, jetzt noch in die überkaufte GameStop-Rally aufzuspringen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link