GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die nächste Hype-Welle habe begonnen - und schon bald könnten die Kurse der Aktien von GameStop und AMC folgen. Das behaupte zumindest ein Datendienst, der die Zahl der Erwähnungen von Aktien in beliebten Hobby-Trader-Foren auswerte. Dort gehe es nämlich gerade wieder rund. Sollten Anleger jetzt einsteigen?Laut HypeEquity sei die Zahl der Erwähnungen von AMC in sozialen Medien am Dienstag um 800 Prozent angesprungen. Bei GameStop solle der Anstieg 1.400 Prozent betragen haben, berichte die Plattform Marketwatch. Allerdings werde nicht darauf eingegangen, auf welchen Zeitraum sich der Anstieg genau beziehe und inwiefern sich daraus tatsächlich Kursbewegungen prognostizieren lassen würden."Es gibt einen klaren Wunsch nach einem Short-Squeeze - entweder heute oder sehr bald", werde HypeEquity-Gründer Travis Rehl zitiert. Ob es tatsächlich dazu komme, sei jedoch ungewiss.Die Kino-Aktie AMC sei bereits in den vergangenen Tagen mehr als 30 Prozent gestiegen. Ein Schelm, wer denke, dass manch Trader jetzt in den Foren die Aktie pushe, um nahe an einem horizontalen Widerstandsbereich für seine Anteile einen Abnehmer zu finden.Sowohl GameStop als auch AMC seien extrem volatile Aktien. Die Vergangenheit habe gezeigt: Aus dem Social-Media-Hype bei Reddit und Co könnten auch schnell echte Kursanstiege werden. Die Angelegenheit gleiche einem Glücksspiel. Rasante Bewegungen würden schnelle Gewinne versprechen. Ein nachhaltiger Investmentansatz sei das nicht. Zudem sei das Sentiment für spekulative Aktien und Bitcoin momentan nicht besonders gut. Ein kurzfristiger Mega-Anstieg sei deswegen eher unwahrscheinlich.GameStop und AMC sind keine "Aktionär"-Empfehlungen. Nur für Zocker, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.05.2021)