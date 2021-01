NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

76,79 USD +18,12% (25.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut einigen Analysten sei der Weg noch nicht zu Ende - bei der GameStop-Aktie sei sicherlich noch Platz nach oben. Sie sei 700% innerhalb von wenigen Tagen gestiegen. Gestern sei es erst mal nach unten gegangen. Es könnte ein bisschen dauern, bis hier dann wieder Zug reinkomme. Trotzdem sei das Interesse sehr hoch. In Bezug auf die GameStop-Aktie sind die Anleger entweder hyper-skeptisch oder hyper-euphorisch - es ist abzuwarten, wer da letztendlich gewinnt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:73,86 EUR +16,90% (26.01.2021, 12:43)