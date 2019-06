Frankfurt-Aktienkurs GameStop-Aktie:

4,54 EUR -31,74% (05.06.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

4,48 EUR -35,55% (05.06.2019, 16:44)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

5,03 USD -35,68% (05.06.2019, 16:49)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (05.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von Analyst Mike Hickey von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME).Die Umsatzentwicklung von GameStop Corp. im abgelaufenen Quartal sei enttäuschend gewesen. Das Unternehmen habe die Quartalsdividende gestrichen.Das Geschäft sei bis auf die Grundmauern abgebrannt, so die Analysten von Benchmark Company. In einer Industrie, die sich weiter in Richtung digitale Ökonomie entwickle, habe GameStop kaum einen Wert.Analyst Mike Hickey reduziert das Kursziel für die GameStop-Aktie von 9,00 auf 5,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: