Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

185,68 EUR -34,95% (28.01.2021, 20:25)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

237,93 USD -31,53% (28.01.2021, 20:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die wahnsinnigen Kursbewegungen bei GameStop seien an der Börse derzeit in aller Munde. Der Short-Squeeze zeige, welche Macht die neue Generation von Robinhood-Tradern habe, die sich in Reddit-Foren zusammenschließe, um Hedegfonds zu attackieren.Nun habe sich der Alexis Ohanian, Mitgründer von Reddit, zu den Vorkommnissen geäußert. "Ich denke, dies ist ein bahnbrechender Moment. Ich glaube nicht, dass wir zu einer Welt davor zurückkehren werden, weil diese Gemeinschaften ein Nebenprodukt des vernetzten Internets sind", so Ohanian bei CNBC. "Ob es nun die eine oder andere Plattform ist, das ist die neue Normalität."Die Kursbewegungen bei GameStop würden die disruptive Natur des Internets zeigen. "Wir haben dies in so vielen Sektoren gesehen, nun passiert es in der Finanzbranche", so Ohanian. Er glaube, dass viele Menschen durch diese Aktionen den übermächtig erscheinenden Hedgefonds die Stirn bieten und zurückschlagen möchten.Niemand könne sagen, wie lange der GameStop-Wahnsinn weitergehe. Die große Marktmacht der Reddit-User deute aber daraufhin, dass ähnliche Aktionen folgen könnten. Welche Folgen das für die Märkte habe, sei ungewiss. Wer mitzockt, sollte sich bewusst sein, dass bei den einzelnen Werten irgendwann der große Knall kommt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link