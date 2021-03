Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

125,56 EUR -12,28% (24.03.2021, 17:12)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

145,76 USD -19,80% (24.03.2021, 16:57)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einzelhandelskette GameStop habe am Vorabend die Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlicht und damit wenig überraschend die Prognosen der Analysten nicht erfüllen können. Die Quittung gebe es heute auf den Fuß: Der Aktienkurs setze seinen Abwärtstrend fort und verliere zeitweise mehr als 20 Prozent fort. Und das, obwohl die Investmentbank Jefferies ihr Kursziel um 160 Dollar erhöht habe.GameStop habe im vierten Quartal (per 31.1.) weniger umgesetzt und verdient als von den Analysten erwartet. Als Retter in der Not habe sich die E-Commerce-Sparte erwiesen, deren Umsatz um 175 Prozent zugelegt und so ein einigermaßen solides Schlussquartal ermöglicht habe.Neben den schwächeren Zahlen sei es die Ankündigung des Unternehmens, eventuell neue Aktien auf den Markt zu geben, die den Kurs unter Druck setze. Bereits im Dezember habe GameStop einen Vertrag mit Jefferies Financial Group geschlossen, der es dem Unternehmen gestatte, Aktien im Volumen von 100 Millionen Dollar zu verkaufen. Zufällig komme Jefferies heute mit einem neuen Kursziel um die Ecke: 175 Dollar, nachdem es zuvor auf 15 Dollar gelautet habe."Der Aktionär" hat in seiner Ausgabe 12/2021 ein DCF-Modell aufgestellt, das für GameStop ein ultra-optimistisches Zukunftsszenario berücksichtigt, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link