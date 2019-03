Börsenplätze Galenica-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Galenica-Aktie:

41,78 EUR -1,00% (13.03.2019, 10:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Galenica-Aktie:

47,36 CHF -0,96% (13.03.2019, 12:48)



ISIN Galenica-Aktie:

CH0360674466



WKN Galenica-Aktie:

A2DN0K



Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

G70



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

GALE



Kurzprofil Galenica AG:



Galenica (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE) ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit größte Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Dienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert. Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com (13.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Galenica-Aktienanalyse von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Ergebnissen für GJ18 ihr bisheriges Anlagevotum für die Aktie Galenica AG (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE).Umsatzprognosen gesenkt: Die Wachstumsprognose der Analystin für H&B bleibe unverändert. Für das GJ19 erwarte Zini durch die weitere Expansion des Apothekennetzes (+2,5%, davon 1% durch die Bahnhof Apotheke Zürich) ein Wachstum von 3% (oberes Ende der Prognose) und ein flächenber. Umsatzwachstum von 0,5% (entspreche GJ18). Der Bereich Services werde im Jahresvergleich voraussichtlich etwa unverändert bleiben (+0,2%). Zini erhöhe ihre Schätzungen für Corporate und Eliminations, da die Wahrscheinlichkeit steige, dass Galenica von Galexis belieferte Apotheken übernehme. Insgesamt erwarte Zini im GJ19 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 1% und im GJ20/21 um bis zu 1,3%/1,8%.EPS-Prognose leicht nach oben korrigiert: Zini erhöhe ihre EBIT-Prognosen aus zwei Gründen: 1) Marge bei Services liege leicht über den Erwartungen (1,9% ggü. VontE 1,8%), und 2) die Einführung von IFRS 16 habe einen positiven Effekt von CHF 2 Mio. Zini rechne mit einem bereinigten EBIT von CHF 160,2 Mio. für das GJ19, was einem Wachstum von 4% J/J entspreche (Prognose 2 bis 5%).Zusätzliche Investitionen von CHF 30 Mio.: Die Investition zur Modernisierung eines Vertriebszentrums werde sich auf den FCF auswirken - CHF 30 Mio. in den nächsten drei Jahren. Cash Conversion <60% (ggü. 82% im GJ18).Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Galenica-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 45,00 auf CHF 46,00 erhöht. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link