Kurzprofil Galenica AG:



Galenica (ISIN: CH0015536466, WKN: 252066, Ticker-Symbol: G2A, SIX Swiss Ex: GALN, Nasdaq OTC-Symbol: GNHAF) ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt, die unter anderem Pharmazeutika entwickelt, produziert und vertreibt, Apotheken führt, Logistikdienstleistungen anbietet sowie Datenbanken offeriert und Netzwerke etabliert. (09.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Galenica-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Galenica AG (ISIN: CH0015536466, WKN: 252066, Ticker-Symbol: G2A, SIX Swiss Ex: GALN, Nasdaq OTC-Symbol: GNHAF).Galenica habe heute bekannt gegeben, dass Sprint Investments seinen Anteil an Galenica vollständig verkauft habe. Die außerbörslichen Transaktionen hätten im Dezember begonnen und hätten letzte Woche geendet. Im Mai 2016 habe Sprint seinen Anteil von 25% auf 20,6% reduziert. Am 14. Dezember sei berichtet worden, dass weitere 5% durch Remo Stoffel übernommen worden seien. Danach seien die verbleibenden Anteile hauptsächlich unter Long-only-Anlegern verkauft worden.Der Anteilsverkauf habe keine Auswirkungen auf die Schätzwerte. Kurzfristig dürfte ein Aufwärtsdruck auf die Aktien erfolgen, da der Aktienüberhang nun abgebaut worden sei.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft die Galenica-Aktie weiterhin mit "hold" ein. Ihr Kursziel von CHF 950 bleibe unverändert. (Analyse vom 09.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Galenica-Aktie:1.057,309 EUR -1,04% (09.01.2017, 08:18)