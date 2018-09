Börsenplätze GW Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil GW Pharmaceuticals plc.:



GW Pharmaceuticals plc. (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, NASDAQ Ticker-Symbol: GWPH) ist ein britisches Pharmaunternehmen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung von rezeptpflichtigen Cannabinoidmedikamenten. Zum Portfolio gehört Epidiolex, ein oral zu verabreichendes Arzneimittel zur Behandlung von bei Kindern auftretender refraktärer Epilepsie. (27.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GW Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GW Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, Nasdaq-Symbol: GWPH) unter die Lupe.GW Pharmaceuticals habe im Sommer die Zulassung für Epidiolex, einem biotechnologisch entwickeltem Wirkstoff auf Cannabis-Basis, gegen zwei seltene Formen der Epilepsie erhalten. Jetzt der Paukenschlag: Die DEA (Official Drug Enforcement Administration) klassifiziere das Präparat in Kategorie "5". Demnach stufe die Behörde Epidiolex als einen der wenigsten gefährlichen, schädlichen und suchterzeugenden Medikamente überhaupt ein. Vorbörslich gehe es bei der Aktie richtig zur Sache, sie markiere ein neues Rekordhoch.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, solle das Medikament gegen das Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom bereits in sechs Wochen erhältlich sein. Epidiolex mache nicht "high". Das Präparat basiere auf dem Cannabis-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) und enthalte kein Tetrahydrocannabinol (THC). Es handle sich aber bei der Einstufung in Kategorie "5" um eine Ausnahme, wie ein DEA-Sprecher gegenüber WTHR habe verlauten lassen: "Was diese Maßnahme nicht bedeutet, ist, dass andere CBD-Ölprodukte legalisiert werden oder deren Status verändert wird", so Rusty Payne.In diesem Zusammenhang komme ein entscheidender Punkt zum Tragen: Epidiolex sei ein biotechnologisch hergestelltes Medikament, welches in umfangreichen Studienprogrammen auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen getestet worden sei. Im Anschluss habe die US-Gesundheitsbehörde die Zulassung erteilt. Dieser Prozess sollte die Entscheidung der DEA entscheidend beeinflusst haben, Epidiolex in diese Klasse einzustufen.Aufgrund der positiven Nachricht bleibt die Einschätzung für die GW Pharma-Aktie bullish, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursziel werde um 20% auf 180 Euro erhöht, der Stopp sollte auf 115,00 Euro angepasst werden. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link