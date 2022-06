Börsenplätze GSK-Aktie:



GSK (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (10.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern GSK komme mit den Tests an einer Impfung gegen das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) voran und nehme einen Zulassungsantrag ins Visier. Am Freitag hätten die Briten in London positive Ergebnisse aus einer fortgeschrittenen Studie der Phase 3 mit älteren Menschen ab 60 Jahren vermeldet.Demnach sei das vorrangige Ziel (primärer Endpunkt) in der Studie erreicht worden, habe es vom Konzern geheißen. "Diese Daten deuten darauf hin, dass unser RSV-Impfstoffkandidat älteren Erwachsenen einen hervorragenden Schutz vor den schwerwiegenden Folgen einer RSV-Infektion bietet", sei Forschungs- und Entwicklungschef Hal Barron in der Mitteilung zitiert worden. Das RS-Virus sei ein weit verbreitetes ansteckendes Virus, das die Lungen und Atemwege befalle.Nach Konzernangaben würden pro Jahr weltweit mehr als 24.000 Menschen an einer Infektion mit dem RS-Virus sterben, 360.000 müssten ins Krankenhaus. GSK rechne nun damit, Zulassungsanträge für den Impfstoff bei den Regulierungsbehörden in der zweiten Jahreshälfte einzureichen. Für den Konzern sei der Schritt bedeutsam, denn es handele sich um einen potenziell milliardenschweren Markt, auf dem es bislang noch keine Impfung gegen das RS-Virus gebe. Besonders gefährdeten Personen könnten aber Antikörper verabreicht werden. Eine Studie an schwangeren Frauen hätten die Briten im Frühjahr eingestellt, nachdem sie zuvor wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen worden sei.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für GSK auf "buy" mit einem Kursziel von 1.850 Pence belassen. Der Impfstoff zur Bekämpfung des respiratorischen Synzytial-Virus biete einen außerordentlich hohen Schutz, habe Analystin Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die Kommentare zu dem Vakzin seien ermutigend. Der Vorsprung des Pharmakonzern in diesem Gebiet werde davon untermauert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link