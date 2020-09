Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (29.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.GRENKE sei ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. Das Unternehmen habe die Vorwürfe zwar als unbegründet zurückgewiesen. Die Aktie sei dennoch auf Talfahrt gegangen und habe sich bisher noch nicht nachhaltig von dem Kursrutsch erholen können. Jetzt melde sich der Gründer des Leasingdienstleisters zu Wort.Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" äußere sich der Wolfang Grenke erstmals ausführlich und persönlich zu den Vorwürfen des Shortsellers Fraser Perring.Die Anschuldigungen von Perring und seiner Firma Viceroy Research würden von angeblichem Betrug über Bilanzfälschung bis zur Geldwäsche reichen. Das Ganze sei mit Kritik am Geschäftsmodell und der Unternehmensführung garniert worden. "Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, das Geschäft wäre nicht werthaltig", so Grenke gegenüber dem "Handelsblatt". Gleichzeitig räume der Gründer ein, man müsse das "komplexe Geschäftsmodell" seines Unternehmens besser erklären.In einem zentralen Teil der Vorwürfe gehe es um die Wiener CTP Handels- und Beteiligungs GmbH, die die Franchisebeteiligungen halte. Grenke beteuere, keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zu den bisherigen Eigentümern wie Soft-Line aus Österreich oder der Schweizer Sacoma gehabt zu haben, könne aber keine Auskünfte zu den Vorbesitzern machen: "Es gibt eine klare Antwort, die ich Ihnen aber aufgrund einer Verschwiegenheitsvereinbarung leider nicht geben kann. Ich ging aber davon aus, dass der Sacoma-Verwaltungsratspräsident im Eigeninteresse mit uns gesprochen und verhandelt hat", so Grenke im "Handelsblatt". Aber das könne nur er selbst aufklären. Sacoma sei eine AG, daher habe er nicht genau gewusst, wem die Aktien gehört hätten. "Ich ging davon aus, dass sie ihrem Verwaltungsratspräsidenten gehörte. Die Übernahme war technisch nicht einfach, weshalb der Prozess zwei Jahre dauerte." Grenke selbst sei vor 2020 weder direkt noch indirekt an der CTP beteiligt gewesen.Die GRENKE-Aktie stand aber vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und sie steht auch nach dem Kurseinbruch nicht darauf, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: