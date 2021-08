XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (23.08.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.2020 dürfe man getrost als Katastrophenjahr für die GRENKE AG bezeichnen. Erst habe die Coronakrise zugeschlagen und dann auch noch ein Shortseller. Als Ergebnis dieser Erschütterungen habe sich der Aktienkurs des einstigen Börsenlieblings im Tief geviertelt und notiere auch heute noch rd. 65% unter den historischen Höchstständen. Dabei könnte das Geschäft schon bald wieder an das Niveau früherer Jahre anknüpfen.Insbesondere die Attacke des Shortsellers Viceroy habe sich als weitgehend substanzlos erwiesen. Hätten die Briten vor allem die Existenz von 1 Mrd. Euro Barmitteln und die Werthaltigkeit von Leasing-Forderungen angezweifelt, so sei beides inzwischen durch zwei von der BaFin und GRENKE beauftragte Sondergutachten widerlegt worden. Gewisse Beanstandungen der Prüfer habe es zwar, hautsächlich bei der Konsolidierung der Leasing-Töchter sowie bei der Risikovorsorge und dem Ansatz von Firmenwerten, gegeben. Der bilanzielle Effekt sämtlicher Korrekturen halte sich bislang aber mit einer Eigenkapitalminderung um 9% auf 1,15 Mrd. Euro in engen Grenzen. So liege die EK-Quote mit 17,8% auch heute noch über dem internen Zielwert von 16%.Schwerer würden da schon die Auswirkungen der Coronakrise wiegen, denn auch im ersten Halbjahr 2021 sei das Neugeschäft im Kernbereich Leasing mit 764,5 Mio. Euro um 29,5% unter dem Vorjahreswert geblieben. Isoliert betrachtet zeige sich aber zumindest im zweiten Quartal mit einem Neugeschäft auf Vorjahresniveau eine klare Stabilisierung, zumal der Periodengewinn sogar um 35% auf 18,3 Mio. Euro habe zulegen können. Da GRENKE auch sonst seine Hausaufgaben gemacht und neben den bilanziellen Bereinigungen u.a. ein strengeres Risiko- und Compliance-Management eingeführt und Teile des Vorstands und Aufsichtsrats umbesetzt habe, spreche aus Sicht der Experten wenig gegen eine Fortsetzung des Erholungskurses. Marktseitig dürften die Schwaben jedenfalls weiter Rückenwind erhalten, denn viele Unternehmen würden nach der Coronakrise ihre Investitionen erst einmal kapitalschonend über Leasing hochfahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: