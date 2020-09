XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

32,32 EUR -3,87% (24.09.2020, 17:21)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

32,62 EUR -1,98% (24.09.2020, 17:35)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (24.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Leasingspezialist GRENKE sei ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. Das Unternehmen habe die Vorwürfe bereits als unbegründet zurückgewiesen. Heute sei bekannt geworden, dass die Gesellschaft ihre Franchise-Geschäfte und deren Übernahmen durch einen Wirtschaftsprüfer jenseits der großen so genannten "Big Four" prüfen lassen wolle.Dazu sei die Gesellschaft Warth & Klein Grant Thornton mandatiert worden, habe der Konzern mitgeteilt. Warth & Klein Grant Thornton sei eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland, habe es geheißen.GRENKE wolle dem Vernehmen nach dabei klären lassen, ob die übernommenen Gesellschaften eine marktübliche Bewertung gehabt hätten und ob die eingefädelten Deals für GRENKE vorteilhaft gewesen seien. Dabei gehe es auch um die Gültigkeit von Kaufverträgen und um die jeweils beteiligten Parteien.Zuletzt seien auf der eigens zur Shortattacke von GRENKE angelegten Internetseite die Kontoauszüge der Bundesbank veröffentlicht worden, die belegen sollten, dass - anders als von Viceroy behauptet - ein substanzieller Anteil von den im Halbjahresfinanzbericht 2020 ausgewiesenen liquiden Mitteln tatsächlich existiere. Sie würden Beträge von rund 410 Millionen Euro und 520 Millionen Euro ausweisen. Am 15. September 2020 solle das Guthaben bei der Bundesbank - laut GRENKE - 761 Millionen Euro betragen haben. Wirecard - weiter groß. Um verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, müsse GRENKE versuchen, noch mehr Transparenz in die komplexe Unternehmensstruktur zu bringen.Die GRENKE-Aktie stand vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und sie steht auch nach dem Kurseinbruch nicht darauf. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: