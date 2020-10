XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Das Chartbild der GRENKE-Aktie sei noch immer von der Short-Attacke geprägt. Einstweilen habe das badische Finanzdienstleistungsunternehmen jedoch einen Teil der Vorwürfe entkräften können. Die GRENKE-Aktie scheine dadurch ihren Boden gefunden zu haben. Je nachdem wie die Situation ausgehe, seien besonders diese Marken zu beachten.Am 15. September habe Viceroy Research einen Bericht veröffentlicht, der Bilanzbetrug bei Grenke nachweisen solle. Innerhalb der nächsten drei Handelstage sei die GRENKE-Aktie um 56% gefallen und habe ein Mehrjahrestief bei 23,92 Euro markiert. Nachdem die Vorstandschaft die Vorwürfe dementiert habe, habe der Wert mit Kurssprüngen reagiert. An der 45-Euro-Marke sei der Kurs allerdings abgeprallt und habe sich im Bereich um 35 Euro eingependelt.Verbessere sich die Nachrichtenlage und werde der Widerstand bei 45 Euro nachhaltig überwunden, sei eine starke Aufwärtsbewegung bis zum Niveau vor der Short-Attacke bei rund 58 Euro wahrscheinlich. Sollte an den Behauptungen nun doch mehr dran sein als vermutet, würde das den Abverkauf deutlich beschleunigen. Dann sei mit einem Rücksetzer bis mindestens zum Pivot-Punkt bei rund 16 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:33,84 EUR -6,52% (15.10.2020, 11:49)