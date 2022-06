XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (02.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Der Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Der Gewinn sei um fast die Hälfte auf 20,5 Mio. Euro gestiegen. Dabei habe weniger Geld für Schadensabwicklung und Risikovorsorge aufgewendet werden müssen, weil die Kunden ein stabiles Zahlungsverhalten aufgewiesen hätten. Die entsprechende Kennziffer sei um fast 30 Prozent auf 31,6 Mio. Euro zurückgegangen. "Alle Indikatoren zeigen uns, dass wir die Talsohle durchschritten haben. Wir können unser Neugeschäft wie geplant ausweiten", habe CFO Sebastian Hirsch gesagt. Das Leasingneugeschäft habe mit gut 499 Mio. Euro 36,5 Prozent höher als im coronageprägten Vorjahreszeitraum gelegen. Die Marge, gemessen am Deckungsbeitrag 2, sei jedoch von 19,5 auf 16,7 Prozent abgesackt. GRENKE habe dies mit höheren Refinanzierungskosten und höheren Durchschnittswerten der Neuverträge erklärt. Im Vergleich zum vierten Quartal 2021 habe die Marge um 0,4 Prozentpunkte höher gelegen.

Anleger hätten positiv auf das Zahlenwerk reagiert, damit scheine das Vertrauen nach den Vorwürfen des Shortsellers Fraser Perring allmählich zurückzukehren. Auch die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag hätten dazu beigetragen. Demnach wolle der Leasingspezialist stark vom Trend hin zur Nutzung statt dem Besitz von Geräten profitieren. Die durchschnittliche Vertragsgröße bei GRENKE liege bei rund 9.000 Euro - etwa für Geräte wie Kopierer, Telefonanlagen und Computer. Das Neugeschäft solle bis 2024 auf 3,4 Mrd. Euro wachsen, also rund doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Der Nettogewinn soll von zuletzt 95 Mio. bis dahin auf 140 Mio. Euro zulegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2022)