Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

39,26 EUR +2,61% (16.12.2020, 14:58)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (16.12.2020/ac/a/d)





Baden-Baden (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der GRENKE AG spürbar an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben ihr Engagement in den Aktien der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) sichtbar ausgebaut.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 15.12.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,90% auf 2,01% der Aktien der GRENKE AG erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der GRENKE AG:2,01% BlackRock Investment Management (UK) Limited (15.12.2020)1,01% Gladstone Capital Management LLP (15.12.2020)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:39,26 EUR +3,86% (16.12.2020, 14:44)