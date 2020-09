Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

32,20 EUR +1,39% (25.09.2020, 08:13)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (28.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der deutsche Leasingspezialist sei ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. GRENKE habe die Vorwürfe zwar als unbegründet zurückgewiesen. Die Aktie sei dennoch auf Talfahrt gegangen und habe sich bisher noch nicht nachhaltig von dem Kursrutsch erholen können.Aus Compliance-Sicht würden Fragen offen bleiben. Hier brauche es noch mehr Klarheit. Letzte Zweifel solle ein Sondergutachten aus der Welt schaffen. Dazu sei die Gesellschaft Warth & Klein Grant Thornton mandatiert worden, habe GRENKE in der vergangenen Woche mitgeteilt. Mit rund 1.350 Mitarbeitern an zehn deutschen Standorten unterstütze die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge die Mandanten dabei, ihre Ziele zu erreichen. Um dabei Interessenskonflikte zu vermeiden, wolle Wolfgang Grenke sämtliche Aufsichtsratsmandate ruhen lassen.Weitere Neuigkeiten gebe es zum Wochenstart bihser keine - weder von GRENKE noch von Perring. Die Aktie notiere über 40% unter dem Niveau von vor der Short-Attacke vor zwei Wochen. Die GRENKE-Aktie sei aber vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" gestanden und sie stehe auch nach dem Kurseinbruch nicht darauf, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:31,36 EUR -2,91% (25.09.2020, 17:35)