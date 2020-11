XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (05.11.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Anlegervertrauen kehrt langsam zurück - AktienanalyseDer seit Wochen mit einer Leerverkäufer-Attacke ringende Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist weiterhin darum bemüht, verlorengegangenes Anlegervertrauen wiederzugewinnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zur Erinnerung: Viceroy Research habe das Unternehmen Mitte September angegriffen. Hinter dem Shortseller stehe der Brite Fraser Perring, der sich bereits mit dem inzwischen insolventen Zahlungsabwickler Wirecard angelegt habe. Viceroy werfe dem GRENKE-Konzern unter anderem ein undurchsichtiges Geschäftsmodell mit unlauteren Praktiken, Scheingewinne und zu hoch ausgewiesene Geldbestände vor. Unternehmensgründer Wolfgang Grenke selbst beschuldige Viceroy, sich durch Mauscheleien bereichert zu haben. Der Börsenwert von GRENKE sei seit der Attacke um rund 1,1 Mrd. Euro oder mehr als 40 Prozent auf nur noch etwas mehr als 1,4 Mrd. Euro gesunken.Einer der Hauptangriffspunkte von Viceroy sei das Franchise-System von GRENKE. Hier solle es nun zu Änderungen kommen: "Die Franchise-Gesellschaften sollen in den kommenden 12 bis 18 Monaten in den Konzern integriert werden", habe GRENKE angekündigt. Zudem solle der Vorstand um einen Chief Risk Officer (CRO) mit Verantwortung für Risikocontrolling, Recht und Compliance erweitert werden. Das Unternehmen habe zudem betont, dass die Shortseller-Attacke keine Auswirkungen auf das Geschäft gehabt habe.Allerdings bekomme GRENKE die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren: Das Neugeschäft sei in den ersten neun Monaten um 19,2 Prozent auf 704,1 Mio. Euro gesunken. Das Zinsergebnis sei dennoch um 2,5 Prozent auf 96,0 Mio. Euro gestiegen. Weil sich die Risikovorsorge aufgrund der Pandemie deutlich erhöht habe, sei das operative Ergebnis um 39,9 Prozent auf 25,9 Mio. Euro zurückgegangen. Der Konzerngewinn habe sich auf 17,7 Mio. Euro halbiert. Die Aussichten seien mau: Für das vierte Quartal rechne die Geschäftsführung mit einem Neugeschäft von rund 60 Prozent des Vorjahresniveaus. Angesichts solcher Zahlen sei es für eine Trendwende beim Aktienkurs noch zu früh. (Ausgabe 44/2020)Börsenplätze GRENKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:35,76 EUR -0,72% (05.11.2020, 10:39)