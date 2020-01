Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (10.01.2020/ac/a/nw)



Die Sorgen, das Wachstum bei GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) könnten zum Erliegen kommen, erwiesen sich als unbegründet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Spezialist für das Leasing von IT-Gegenständen blicke erneut auf eine erfolgreiche Neugeschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 zurück. Das akquirierte Volumen des Neugeschäfts des Bereichs Leasing, also die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände, habe auf Jahressicht einen Wert von fast 2,85 Mrd. Euro erreicht. Daraus errechne sich ein Wachstum von 18,2 Prozent. Somit sei GRENKE knapp innerhalb der Zielspanne von 18 bis 21 Prozent gelandet, die unterjährig aufgrund der guten Geschäftsentwicklung von ursprünglich 14 bis 19 Prozent angehoben worden sei. Auch das Neugeschäft des Bereichs Factoring überzeuge: Die Summe der angekauften Forderungen habe gegenüber dem Vorjahr um 25,9 Prozent auf 663,4 Mio. Euro zugenommen und damit im Rahmen der Prognose (plus 25 Prozent) gelegen. Die GRENKE-Bank habe beim Kreditgeschäft für kleine und mittlere Unternehmen einen Anstieg um 25,5 Prozent auf 54,1 Mio. Euro verzeichnet."Wir haben 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld wieder überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt und unsere ambitionierten Jahresprognosen in allen Segmenten erfüllt. Mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres haben wir die Basis für weiteres profitables Wachstum gelegt. Wir werden an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, die Internationalisierung mit unserem bewährten Geschäftsmodell vorantreiben und unser Portfolio mit hervorragenden Produkten und Prozessen rund um Leasing, Factoring und Banking mit digitalen Services weiter ausbauen", kommentiere Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende von GRENKE, das abgelaufene Geschäftsjahr und die strategischen Weichenstellungen.Besonders erfreulich sei, dass die zum dritten Quartal definierten Maßnahmen zur Steigerung der Deckungsbeiträge (DB) greifen würden. So habe die entsprechende Marge im Bereich Leasing im Quartalsvergleich um 70 Basispunkte von 17,1 auf 17,8 Prozent ausgebaut werden können. Diese Entwicklung lasse hoffen, dass auch die übrigen Geschäftszahlen 2019 positiv überraschen würden. Den Geschäftsbericht 2019 werde das Unternehmen am 11. Februar veröffentlichen. Dann dürfte es auch eine erste Prognose für 2020 geben. Bis dahin sei für Fantasie gesorgt.