Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Nach einer Short-Attacke von Viceroy Research sei die GRENKE-Aktie zuletzt förmlich in sich zusammengebrochen. Am Montag habe der Konzern nun aber mitgeteilt, dass die Wirtschaftsprüfer von KPMG von der Bundesbank die schriftliche Bestätigung der Bundesbank über das Vorliegen der Zahlungsmittel erhalten habe. Anleger würden erleichtert reagieren, die Aktie springe 20 Prozent nach oben.Viceroy Research habe unter anderem angezweifelt, dass die Guthaben bei der Bundesbank existieren würden. KPMG sei daraufhin von Grenke mit einer Sonderprüfung beauftragt worden und habe nun "die Bankbestätigungen der Bankguthaben für 98,5 Prozent zum 30. Juni 2020 (1,06 Milliarden Euro) und für 98,6 Prozent der Bankguthaben zum 15. September 2020 (0,96 Milliarden Euro) erhalten. Bedingt durch den internationalen postalischen Versand werden die noch ausstehenden Bankbestätigungen Mitte Oktober 2020 erwartet."Noch seien damit natürlich nicht alle Fragen ausgeräumt. Dennoch herrsche Erleichterung. Zumindest scheine es sich bei Grenke nicht wie im Fall Wirecard um erfundene Konten zu handeln. Da überrasche es nicht, dass die Aktie rund 20 Prozent zulege und in einer ersten Reaktion wieder in Richtung der 40-Euro-Marke klettere.GRENKE versuche Klarheit zu schaffen. Doch es sei ein mühsamer Weg, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Volatilität dürfte in den kommenden Tagen entsprechend hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: