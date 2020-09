Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

33,00 EUR -0,72% (24.09.2020, 11:47)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (24.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Angriff eines Shortsellers hat die Aktie abstürzen lassen - AktienanalyseDa werden Erinnerungen an Wirecard wach: Eine Short-Attacke sorgte dafür, dass die GRENKE-Aktie (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) um mehr als die Hälfte in die Tiefe rauschte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der britische Investor Fraser Perring habe unter dem Mantel der Investorengruppe Viceroy einen 64-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem er Vorwürfe wie Bilanzfälschung, Geldwäsche und Betrug gegen den Leasingspezialisten erhebe. Der Kurssturz habe trotz eines schnellen Dementis nicht gestoppt werden können. Erst eine ausführliche Stellungnahme wenige Tage später habe für etwas Beruhigung gesorgt. "Nach einhelliger Auffassung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sind sämtliche Anschuldigungen in allen Themenbereichen unbegründet."Zudem wehre sich das Management gegen jeglichen Vergleich mit Wirecard. Viceroy habe unter anderem das Franchisingsystem von GRENKE als Betrugskonstrukt im großen Stil kritisiert und behauptet, ein großer Teil der im Geschäftsbericht aufgeführten finanziellen Mittel existiere nicht. Der Leasingkonzern wolle die Vorwürfe mit einem Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG entkräften lassen.Zudem biete Wolfgang Grenke, Unternehmensgründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns, die Übernahme der von der Gesellschaft CTP gehaltenen Beteiligungen an den Franchisegesellschaften an. Wolfgang Grenke werde dabei wegen möglicher Interessenkonflikte sein Aufsichtsmandat mit sofortiger Wirkung solange ruhen lassen, bis diese Vorwürfe ausgeräumt seien. Auch aufgrund des jüngsten Bilanzskandals bei Wirecard dürfte das Vertrauen der Investoren bis zu einer restlosen Aufklärung angekratzt bleiben. (Ausgabe 38/2020)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:32,90 EUR -2,14% (24.09.2020, 11:33)