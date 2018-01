ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (18.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie dürfte auch in Zukunft ein lukratives Investment bleiben - AktienanalyseDie GRENKE-Aktie (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) gehört schon lange zu unseren Favoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gemessen an den aktuellen Geschäftszahlen dürfte die GRENKE-Aktie auch in Zukunft ein lukratives Investment bleiben. Demnach habe sich das Neugeschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr prächtig entwickelt. Das akquirierte Volumen des Bereichs Leasing sei auf Jahressicht um 24,1 Prozent auf knapp 1,98 Mrd. Euro gestiegen, wobei das Plus im vierten Quartal überproportional stark ausgefallen sei. Damit liege das Neugeschäftswachstum klar über der unterjährig angehobenen Zielspanne von 16 bis 21 Prozent. Erfreulich habe sich darüber hinaus auch das Neugeschäft des Bereichs Factoring mit einem Plus von 24,3 Prozent auf 442,8 Mio. Euro entwickelt. Die prognostizierte Spanne eines Wachstums zwischen zwölf und 20 Prozent sei somit ebenfalls übertroffen worden.Sehr zufrieden sei GRENKE auch mit der Entwicklung der Profitabilität gemessen an den Deckungsbeiträgen. Das lasse auf positive Zahlen zur Gewinnentwicklung hoffen, die am 8. Februar veröffentlicht würden. Angesichts des immensen internationalen Wachstumspotenzials und in Bezug auf die Produktpalette - GRENKE finanziere seit 2017 neben IT-Produkten zum Beispiel auch kleine Maschinen und medizintechnische Geräte - sei kein Ende des Wachstumskurses in Sicht. Daher sollten Anleger "long" bleiben. Die GRENKE-Aktie hat die 100-Euro-Marke fest im Visier, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2018)Börsenplätze GRENKE-Aktie:96,75 EUR -0,26% (18.01.2018, 17:16)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:97,00 EUR -0,36% (18.01.2018, 17:06)