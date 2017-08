ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (01.08.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Die guten Nachrichten aus dem Hause GRENKE würden nicht abreißen. Nachdem der Finanzdienstleister Anfang des Monats schon seine Erwartungen für das Neugeschäft nach oben geschraubt habe, folge nun die Ertragsprognose. Denn auch der Nettogewinn habe im ersten Halbjahr um satte 19% auf 59 Mio. Euro gesteigert werden können. Ursächlich sei dafür neben dem starken Neugeschäft, das um über 20% habe zulegen können, auch eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Vertriebs-, Schadens- und Refinanzierungsaufwendungen gewesen. Für das Gesamtjahr erhöhe der Vorstand daher den angepeilten Gewinnkorridor von 113 bis 123 auf 118 bis 124 Mio. Euro, wobei sie Experten mit Blick auf die hohe Geschäftsdynamik mindestens einen Wert am oberen Ende der Spanne erwarten würden.Dadurch relativiert sich auch das hoch anmutende KGV von 24 für 2017, die GRENKE-Aktie bleibt weiter eine klare Halteposition, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Sie würden ihr Kursziel auf 90,00 Euro erhöhen. (Ausgabe 29 vom 29.07.2017)Börsenplätze GRENKE-Aktie:73,04 EUR +0,19% (31.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:72,591 EUR -0,29% (31.07.2017, 17:39)