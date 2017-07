Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (14.07.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie: Nach dem Split optisch wieder attraktiver - AktienanalyseVerwundert mag sich der eine oder andere Aktionär von GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) die Augen gerieben haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn der Aktienkurs, der vor wenigen Tagen die Marke von 200 Euro geknackt habe, habe plötzlich nur noch bei rund 70 Euro gestanden. Doch keine Panik: Der auf das Leasing von IT-Gegenständen spezialisierte Konzern habe einen Aktiensplit durchgeführt. Für je ein bestehendes Papier hätten Anleger zwei neue dazu bekommen, im Gegenzug habe sich der Kurs gedrittelt. Der Gegenwert im Depot sei aber gleich geblieben. Dieser Schritt solle den Handel mit den Papieren liquider machen.Zudem erscheine die GRENKE-Aktie aufgrund des niedrigeren Kurses nach dem Split optisch attraktiver. Bis dato habe sich die Maßnahme ausgezahlt: Am Tag der Umsetzung sei der Titel auf ein Allzeithoch geklettert. Auch abgesehen davon laufe es bei GRENKE rund. Der IT-Leasingspezialist habe einmal mehr seine Prognosen angehoben. Im Geschäftsbereich Leasing solle das Neugeschäft 2017 nun um 16 bis 21 Prozent zulegen. Vorher habe ein Zuwachs von nur elf bis 16 Prozent auf dem Plan gestanden. Grund sei ein dynamisch verlaufenes erstes Halbjahr, in dem das Leasing-Neugeschäft um 20,9 Prozent auf 939,5 Mio. Euro vorangekommen sei.Besser als zu Jahresbeginn erwartet habe sich auch das Neugeschäft im Bereich Factoring entwickelt: Die Summe der angekauften Forderungen habe um 24,8 Prozent auf 199,7 Mio. Euro zugenommen. Die Zahlen machen Lust auf den Finanzbericht zum zweiten Quartal, der am 28. Juli veröffentlicht wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2017)XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:74,13 EUR +0,86% (14.07.2017, 15:19)