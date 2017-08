Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

75,999 EUR -1,12% (10.08.2017, 16:42)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (10.08.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie im Rally-Modus - AktienanalyseBereits Anfang Juli hat GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) gute Zahlen zum Neugeschäft verkündet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das akquirierte Volumen der GRENKE-Gruppe Leasing - also die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - habe in den ersten sechs Monaten um 20,9 Prozent auf 939,5 Mio. Euro zugelegt. Damit habe das Wachstum deutlich über der zu Geschäftsjahresbeginn bekannt gegebenen Prognosespanne von elf bis 16 Prozent gelegen. Besser als erwartet habe sich darüber hinaus das Neugeschäft der GRENKE-Gruppe Factoring entwickelt. Die Summe der angekauften Forderungen habe gegenüber Vorjahr um 24,8 Prozent auf 199,7 Mio. Euro zugenommen.Angesichts dieser Zahlen sei es wenig verwunderlich, dass auch der Halbjahresbericht der Gesellschaft eindrucksvoll ausgefallen sei: Der Konzerngewinn sei in den ersten sechs Monaten um 19 Prozent auf 59 Mio. Euro gestiegen, wie das Unternehmen mit Sitz in Baden-Baden Ende Juli mitgeteilt habe. Wegen der guten Entwicklung habe Vorstandschef Wolfgang GRENKE die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 118 Mio. Euro bis 124 Mio. Euro angehoben. Zuvor sei der Manager von einem Gewinn zwischen 113 Mio. Euro und 123 Mio. Euro ausgegangen. "Für die zweite Jahreshälfte sind wir somit sehr zuversichtlich, unser profitables Wachstum fortzusetzen", fasse GRENKE die Entwicklung in den ersten sechs Monaten und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 zusammen.Als Reaktion auf den Halbjahresbericht habe auch die GRENKE-Aktie weiter zulegen können. Mit mehr als 78 Euro habe der Titel ein neues Allzeithoch markiert. Damit sei die Kursdelle aus dem vergangenen Jahr, als es zwischenzeitlich von knapp 67 Euro auf gut 45 Euro nach unten gegangen sei, vergessen. Seit Dezember vergangenen Jahres befinde sich die SDAX-Aktie wieder im Rally-Modus.Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:76,14 EUR -0,79% (10.08.2017, 17:30)