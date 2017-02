ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (03.02.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von Analyst Philipp Häßler von Equinet:Philipp Häßler, Analyst der Investmentbank Equinet, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF).Er rechne mit guten Resultaten des badischen Leasinganbieters, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dank eines höheren Nettozinsergebnisses und einer niedrigeren Risikovorsorge dürfte der Nettogewinn im Schlussquartal 2016 um 32% auf 27,9 Mio. Euro gestiegen sein. Die schwache Kursentwicklung der GRENKE-Aktie in der zweiten Jahreshälfte 2016 sei nicht gerechtfertigt.Philipp Häßler, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die GRENKE-Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro bestäigt. (Analyse vom 03.02.2017)Börsenplätze GRENKE-Aktie:157,00 EUR -0,67% (03.02.2017, 13:37)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:156,951 EUR -0,45% (03.02.2017, 14:11)