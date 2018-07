Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie: 100-Euro-Marke wieder überwunden - AktienanalyseDie GRENKE-Aktie (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) erlitt im Juni einen Dämpfer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Grund: eine Kapitalerhöhung. Der Spezialist für IT-Leasing habe rund 2,04 Mio. neue Aktien zu je 98 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Auch die Aufsichtsräte Anneliese und Wolfgang Grenke hätten für knapp 1,72 Mio. Euro zugeschlagen. Der Erlös von rund 200 Mio. Euro solle in Wachstum investiert werden, habe GRENKE erklärt. Zudem wolle das Unternehmen die Eigenkapitalquote langfristig über 16 Prozent halten. Das höre sich eigentlich ganz gut an. Kehrseite der Medaille: Solche Kapitalmaßnahmen würden zunächst den Kurs verwässern - und das sei Anlegern überhaupt nicht gefallen.Analysten hätten deutlich entspannter reagiert: Der Verwässerungseffekt dürfte durch das starke Neugeschäft des Leasingspezialisten mittelfristig mehr als kompensiert werden, habe Equinet-Analyst Philipp Häßler erklärt. Der Experte sollte Recht bekommen. Denn mit den neuesten Halbjahreszahlen habe die Gesellschaft ihr Wachstumspotenzial untermauert. Von Januar bis Juni habe das Leasing-Neugeschäft um 23,3 Prozent zugenommen und erstmals in einem Sechsmonatszeitraum die Milliardengrenze überschritten. Die Marge habe sich ebenfalls verbessert.Das gute Abschneiden habe das Management dazu veranlasst, die Jahresziele für das Wachstum im Leasing-Neugeschäft von bislang "16 bis 20 Prozent" auf "18 bis 22 Prozent" anzuheben. Die Zahlen würden Lust auf mehr machen: Der komplette Finanzbericht zum zweiten Quartal und zum ersten Halbjahr 2018 werde am 27. Juli veröffentlicht. Die Experten würden davon ausgehen, dass der GRENKE-Aktienkurs, der die 100-Euro-Marke bereits wieder überwunden habe, im Vorfeld weiter zulege. (Ausgabe 27/2018)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:101,20 EUR +0,50% (12.07.2018, 10:47)