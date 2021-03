Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Wie es nach der Meldung über die erfolgreichen Lizenzabschlüsse im vierten Quartal zu erwarten gewesen sei, habe GK Software das letzte Geschäftsjahr mit einem kräftigen Ergebnissprung abgeschlossen. Während der Umsatz lediglich um 1,8 Prozent auf 117,5 Mio. Euro (vorläufiger Wert) zugelegt habe und damit unter der Schätzung der Analysten von 121 Mio. Euro geblieben sei, habe das vorläufig gemeldete EBITDA in Höhe von 18,5 Mio. Euro die Erwartungen der Analysten (18,1 Mio. Euro) leicht übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr habe GK somit ein EBITDA-Wachstum um 51 Prozent erzielt. Auf der Grundlage der von den Analysten auf rund 8,5 Mio. Euro geschätzten Abschreibungen dürfte sich das EBIT auf knapp 10 Mio. Euro belaufen, gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von mehr als 8 Prozent, der mit Abstand beste Wert seit 2011.Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil des Lizenzgeschäfts (inkl. der Tochter deutsche Fiskal) bereits im SaaS-Modell erfolge und dass die im letzten Jahr umsatzwirksamen Produktlizenzen deutlich unter dem Vorjahreswert geblieben seien, sei das ein exzellenter Wert. Darüber hinaus habe GK eine neue Produktinnovation angekündigt und wolle dieses Jahr unter dem Namen GK Spot eine cloudbasierte Big Data-Lösung für den Einzelhandel vorstellen, von der sich das Management ein großes und margenstarkes Geschäftspotenzial verspreche.Mit dem nun für 2020 gemeldeten Ergebnisanstieg habe GK die positive Trendwende, die sich bereits in den letzten Zwischenberichten gezeigt habe, eindrucksvoll bestätigt. Auch die Analysten würden sich in ihrer positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt sehen. Angesichts der bereits für die nächsten Jahre vertraglich gesicherten fast 50 Mio. Euro an SaaS-Einnahmen und der zahlreichen Wachstumschancen würden die Analysten auch die Erwartung weiter steigender Gewinne in 2021 und den Folgejahren für gut begründet halten.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, lässt sowohl sein Urteil "buy" als auch das Kursziel 131,00 Euro für die GK Software-Aktie unverändert. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze GK Software-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:109,00 EUR -3,54% (25.03.2021, 10:29)