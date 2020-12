Börsenplätze GK Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

90,00 EUR +0,45% (30.11.2020, 16:13)



Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

90,00 EUR +0,45% (30.11.2020, 16:07)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (30.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe am vergangenen Donnerstag den Q3-Bericht veröffentlicht. Der Analyst habe dies zum Anlass genommen, seine Annahmen zu plausibilisieren bzw. sowohl die kurz-als auch die langfristigen Prognosen anzupassen.Wie Anfang November vorläufig berichtet habe das EBIT nach 9M 5,6 Mio. Euro betragen, während im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust in Höhe von 4,2 Mio. Euro angefallen sei. Damit habe GK die EBIT-Marge im Neunmonatszeitraum auf 6,5% (+11,6 PP yoy) gesteigert. Angesichts der Tatsache, dass solch ein Profitabilitätsniveau zuletzt im Geschäftsjahr 2011 erzielt worden sei, erscheine das Mitte 2019 auferlegte Effizienzprogramm erfolgreich vollzogen. Dabei seien nach 9M insbesondere Personalmaßnahmen (Personalaufwand: -4,4% yoy; Mitarbeiterzahl: -9,2% yoy) sowie infolge von u.a. gesunkenen Reisekosten Einsparungen bei den sonstigen Betriebsaufwendungen (-17,2% yoy) realisiert worden.Daher erwarte der Analyst für das Gesamtjahr nun Personalaufwendungen von 76,1 Mio. Euro (zuvor: 77,9 Mio. Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen von 20,1 Mio. Euro (zuvor: 23,7 Mio. Euro). Da er einen Teil der reduzierten Kostenbasis als nachhaltig erachte, gehe er auch in den Folgejahren von erhöhten Ergebnismargen aus. Auch der berichtete Umsatzsplit lasse ein zweistelliges Margenniveau immer visibler erscheinen. So liege der Anteil der vertraglich wiederkehrenden Erlöse angesichts von Wartungsumsätzen in Höhe von 16,1 Mio. Euro sowie den Erlösen aus Subskriptionen und SaaS-Angeboten (gewährte Software-Nutzungsrechte) von 2,1 Mio. Euro nach 9M bei 21,3%.Darüber hinaus hätten mit den Smart Extensions (33,7 Mio. Euro nach 9M) und den Platform Extensions (16,3 Mio. Euro nach 9M) weitere 58,6% der Gesamtumsätze wiederholenden Charakter. Zwar liege ihnen keine Vertragsbasiszugrunde, dennoch würden sie sich aufgrund notwendiger Erweiterungen der bei den Einzelhändlern betriebenen Plattformen sukzessive mit der Anzahl neuer Kunden erhöhen. Vereinnahmte Platform Extensions unterlägen der vertraglichen Wartungspflicht, wodurch sie die "recurring revenues" indirekt erhöhen würden.Das Angebot der Deutschen Fiskal sei Anfang November in den Regelbetrieb überführt worden und stelle weiterhin die einzige zertifizierte Cloud-Lösung für die Realisierung der deutschen Fiskalisierung dar. Aufgrund der aussichtsreichen Marktposition erwarte der Analyst ab 2021 aus der Tochtergesellschaft nach wie vor SaaS-Umsätze in einer Größenordnung von 5 bis 6 Mio. Euro p.a. bei einem zweistelligen Margenniveau.Die sich nachhaltig verstärkende Cloud-Transformation bei Kassensystemen, der perspektivisch zunehmende Digitalisierungsdruck im Einzelhandel sowie der verpflichtende Umstieg auf rechtskonforme Geräte im Zuge der Fiskalisierung dürften sowohl dem Wachstum als auch der Profitabilität GKs weiter Rückenwind verleihen.Infolge der Prognoseanhebung bestätigt Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die GK Software-Aktie mit einem neuen Kursziel von 103,00 Euro (zuvor: 95,00 Euro). (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link