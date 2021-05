Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (04.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe sich 2020 trotz der Corona-Pandemie sehr erfolgreich entwickelt. Obwohl durch die Pandemie sowohl die Investitionsbereitschaft in Teilen des Einzelhandels gedämpft als auch die Ansprache von möglichen Neukunden erschwert worden sei, habe der Umsatz erneut gesteigert werden können. Bereinigt um periodenfremde Erträge im Vorjahr habe das Wachstum bei beachtlichen 8 Prozent gelegen.Doch dies sei von der Ergebnisentwicklung deutlich in den Schatten gestellt worden. Trotz des genannten Effekts in 2019 und trotz der niedrigeren Plattformlizenzen habe GK das EBITDA um mehr als die Hälfte verbessern, das EBIT mehr als verdreifachen und das Vorsteuerergebnis auf 9,1 Mio. Euro mehr als versiebenfachen können. Das Nachsteuerergebnis sei um 9,3 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro verbessert worden.Zusätzlich habe sich GK 2020 SaaS-Erlöse im Volumen von rund 50 Mio. Euro vertraglich gesichert, die beginnend mit 2021 in den nächsten Jahren umsatzwirksam würden. Etwa ein Drittel davon entfalle auf SaaS-Verträge für das Kernprodukt, was eine rasch steigende Bereitschaft der Einzelhändler signalisiere, sich auf dieses Modell einzulassen. Durch die Pandemie und die in Teilen des Einzelhandels reduzierten Investitionsbudgets könnte dieser Trend noch weiter zunehmen.Die übrigen zwei Drittel der 50 Mio. Euro habe die neue Fiskalisierungslösung beigetragen, mit der GK einen exzellenten Marktstart hingelegt habe. Damit habe das Unternehmen aber nicht nur ein attraktives Marktsegment besetzt, sondern auch technologisch eine wichtige Entwicklung vollzogen, auf deren Basis in den nächsten Jahren die neue Big-Data-Lösung GK Spot eingeführt werden solle.Jakubowski halte dies vor allem umsatzseitig für gut erreichbar. Bezüglich der EBIT-Marge sei der Analyst in seinen Schätzungen etwas vorsichtiger geblieben, sehe nach der Aktualisierung seines Bewertungsmodells für die GK-Aktie aber dennoch ein deutliches Kurspotenzial. Das Unternehmen überzeuge mit einer exzellenten Marktstellung, einem modernen Produktportfolio, einer mehr als soliden Bilanz, einer hohen Wachstumsdynamik und endlich auch mit einer guten Profitabilität.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt vor diesem Hintergrund sein Urteil "buy" und traut der GK Software-Aktie, die nach einem starken Anstieg jüngst sein letztes Kursziel erreicht hat, weiteres Potenzial bis 153,00 Euro (zuvor: 131,00 EUR) zu. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: