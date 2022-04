Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (29.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unverändert zu kaufen.GK habe gestern den Jahresbericht 2021 vorgelegt. Zudem habe das Unternehmen einen Earnings Call veranstaltet, der insbesondere das stark wachsende SaaS-Geschäft thematisiert habe.GK habe das starke Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigt (Umsatz: +11,3% yoy auf 130,8 Mio. Euro). Das EBITDA habe den vorläufigen Wert infolge revidierter Abgrenzungen geringfügig um 0,3 Mio. Euro überstiegen (26,8 Mio. Euro; +40,4% yoy). Exklusive des Einmaleffekts von 3,5 Mio. Euro, der auf dem Verkauf der AWEK microdata GmbH beruhe, habe die EBIT-Marge auf 10,6% erhöht werden können (2020: 9,0%; 2019: 3,0%). Damit seien die unternehmensseitigen und von enormer Vorsicht geprägten Ziele (leichtes Erlöswachstum, leichte Margenverbesserung) übererfüllt worden.Ende 2020 habe GK erste SaaS-Kunden vermeldet. Verschiedene Meilensteine hätten 2021 die Cloud-Ambitionen verdeutlicht, darunter bspw. die Initiierung der Fiskal Cloud (Umsatz 2021: 5,6 Mio. Euro), der Entwicklungsbeginn der Big-Data-Lösung GK SPOT, der Launch des SaaS-Cloud-Produkts retail 7 und SaaS-Großaufträge in den USA. Die mit dem Cloud-Geschäft verbundenen Erlöse hätten sich in 2021 folglich um mehr als das Vierfache von 5,3 Mio. Euro auf 22,9 Mio. Euro erhöht. Für GK SPOT stelle der Vorstand ab 2023 nun jährliche SaaS-Erlöse in Höhe eines mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrages in Aussicht. Zwar liege diese Indikation spürbar unter dem bisher in Aussicht gestellten Niveau (ca. 20 Mio. Euro p.a.). Jedoch sei die in der Entwicklung befindliche Lösung noch gar nicht in den Analysten-Prognosen enthalten, sodass jegliche Erlöse weiteres Upside-Potenzial böten.Für das laufende Jahr stelle GK einen ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse wie in 2021 und eine weitere leichte Verbesserung der operativen EBIT-Marge in Aussicht. Der Analyst habe seine Prognosen etwas an die erhöhte SaaS-Dynamik angepasst, die trotz einer kurzfristig geringeren Top- und Bottom-Line mittelfristig zu einem höheren Customer Lifetime Value führe. In 2022 erwarte er nun einen Erlösanstieg auf 146,5 Mio. Euro (+12,0% yoy) sowie eine Steigerung der operativen EBIT-Marge um 2,7 PP yoy auf 13,3%.Nach starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 sei die Bestätigung der Mittelfristziele nach Ansicht des Analysten ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt, welchen Wachstumschancen sich der Software-Anbieter auch im Zuge der laufenden SaaS-Transformation gegenübersehe.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die GK Software-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 200,00 Euro. (Analyse vom 29.04.2022)