ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (23.04.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Vorläufigen Zahlen zufolge habe GK Software im letzten Jahr den Umsatz um 17 Prozent auf 90,5 Mio. Euro gesteigert und das EBIT um fast ein Viertel auf 4,9 Mio. Euro verbessert. Die daraus resultierende EBIT-Marge betrage somit 5,4 Prozent, nach 5,1 resp. -2,0 Prozent in den beiden Vorjahren. Das Unternehmen zeige sich mit dem Ergebnis zufrieden und verweist darauf, dass damit beim Umsatz bereits die eigentlich erst für das laufende Jahr geltende Mittelfristprognose erreicht worden sei. Zudem sei beim Ergebnis trotz einiger Sondereffekte wie der Umwandlung in eine SE, der Emission einer Wandelanleihe oder der eingeleiteten Geschäftsmodellerweiterung in Richtung SaaS erneut eine überdurchschnittliche Verbesserung erzielt worden.Der Analyst teile diese Ansicht, obwohl er nach den starken Neunmonatszahlen für das Gesamtjahr beim Umsatz und EBIT mehr erwartet habe (93,3 und 7,3 Mio. Euro). Dass seine Erwartungen nicht erreicht worden seien, liege aber nicht an einer nachlassenden Dynamik, sondern lediglich daran, dass größere Lizenzabschlüsse, die gewöhnlich zum Jahresende anfallen würden, dieses Mal erst nach der Jahreswende hätten erzielt werden können.Zum einen habe ein bedeutender US-amerikanischer Einzelhändler gewonnen werden können, für den mehr als 6.000 Systeme installiert würden - das bisher mit Abstand größte GK-Projekt in den USA. Und zum anderen habe sich erneut ein sehr großer Bestandskunde dafür entschieden, vorzeitig auf die neue OmniPOS-Lösung zu wechseln, ohne zuvor das Projekt ausgeschrieben zu haben. GK Software sehe dies als ein Beleg des starken Kundenvertrauens und als ein wichtiges Signal an weitere Kunden. Vor diesem Hintergrund sehe der Analyst sein Schätzszenario trotz der in 2017 verfehlten Schätzungen absolut intakt und habe seine Projektion unverändert gelassen.Börsenplätze GK Software-Aktie:Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:107,00 EUR +0,94% (23.04.2018, 15:08)Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:108,00 EUR +0,93% (23.04.2018, 14:44)