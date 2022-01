Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

40,05 EUR +5,12% (11.01.2022, 10:40)



XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

39,70 EUR +4,20% (11.01.2022, 10:25)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (11.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Das Papier des Stuttgarter Unternehmens habe zu den Top-Performern im Jahr 202 gehört. Für das Gesamtjahr sei eine Performance von 286% zu Buche gestanden. In den ersten Tagen des neuen Jahres hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die GFT Technologies-Aktie habe vom Hoch 20% eingebüßt. An den operativen Aussichten habe sich nichts Wesentliches geändert.GFT Technologies agiere am Puls der Zeit. Der Fokus auf neue Technologien, die sowohl im Finanzsektor als auch in der Industrie elementar für die Kunden seien, mache sich bezahlt. Die Gesellschaft habe im abgelaufenen Jahr ihre Prognosen dreimal angehoben. Und GFT Technologies sei bestens positioniert, um auch in Zukunft die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen.Mit dem Jahreswechsel hätten einige Investoren einen Teil ihrer zum Teil hohen Buchgewinne eingetütet. Im angeschlagenen Marktumfeld sei das Kaufinteresse auf der anderen Seite überschaubar ausgefallen. Folge: Die GFT Technologies-Aktie habe - wie viele andere Nebenwerte - korrigiert. Vom Hoch bei 47,55 Euro sei der Titel um über 20% abgerutscht. Ein Blick auf den Chart zeige: Im Bereich um 36/38 Euro könnte sich die GFT Technologies-Aktie erneut stabilisieren. Die nächste technische Haltemarke warte dann erst bei 32 Euro. "Der Aktionär" setze auf ein Comeback der GFT Technologies-Aktie - nicht heute oder morgen, aber in den kommenden Wochen und Monaten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: