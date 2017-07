XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (13.07.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktie: Vertrauen wiederherstellen - AktienanalyseAnfang Februar hatten wir zum Aufbau einer Long-Position bei GFT Technologies (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Rechnung sei jedoch nur kurzfristig aufgegangen. Ausgehend von dem Empfehlungskurs der Experten bei 1,27 Euro sei es mit dem Papier zunächst bis auf gut 1,50 Euro nach oben gegangen. Doch Anfang März sei ein kräftiger Dämpfer gefolgt, als der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister eine Prognose für 2017 veröffentlicht habe, die unter den Erwartungen des Marktes gelegen habe. Damals habe GFT einen Umsatz von 450 Mio. Euro vorausgesagt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) sollte bei 48,5 Mio. Euro landen.Nach einer längeren Erholungsphase sei es nun zu einem erneuten Kurssturz gekommen. Denn es stelle sich heraus, dass GFT die Prognose nicht halten könne. Der Sparkurs von Großkunden aus der Finanzbranche durchkreuze die Pläne: Weil zwei Finanzinstitute aus Großbritannien und Nordamerika ihre Ausgaben zusammenstreichen würden, rechne GFT-Chefin Marika Lulay in diesem Jahr mit einem Umsatzausfall von satten 37 Mio. Euro. Obwohl das Geschäft mit anderen Kunden stärker wachse, dürften die Erlöse 2017 statt der bisher anvisierten 450 Mio. nur 425 Mio. Euro erreichen.Nach der neuerlichen Gewinnwarnung dürfte es einige Zeit dauern, bis das Vertrauen am Markt wiederhergestellt ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2017)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: