Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (21.02.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, keine weitere Gewinnwarnung und ein solider Ausblick auf 2018 würden beim Stuttgarter TecDAX-Unternehmen für deutliche Kursgewinne.Die GFT Technologies-Aktie habe vom Hoch im Dezember 2015 rund 65% an Wert verloren und habe auch im Vorjahr zu den größten Verlierer im TecDAX gehört. In den letzten Wochen habe sich das Papier im Bereich um 11 Euro stabilisieren können. Die Chance auf ein Comeback sei da. Der Vorstand dürfe sich jedoch keinen Fehltritt mehr erlauben, sonst wäre das letzte Vertrauen verspielt. Der Ausblick scheine daher auch bewusst konservativ. Anleger, die auf Basis der aktuellen Daten auf eine nachhaltige Trendwende spekulieren wollten, sollten bei Kursen um 12 Euro einen ersten Fuß in die Tür setzen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: