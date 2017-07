Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (11.07.2017/ac/a/t)

Zürich (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von Analyst Benedikt Orzelek von der UBS:Benedikt Orzelek, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung sowie der Verschiebung der mittelfristigen Ziele weiterhin zum Kauf der Aktie des des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT).Zwar habe das Stuttgarter TecDAX-Unternehmen bereits von Schwierigkeiten mit größeren Investmentbank-Kunden in der Vergangenheit berichtet, doch die Senkung der Unternehmensziele nun sei überraschend gekommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er erwarte nun, dass die Konsensschätzungen sinken würden.Benedikt Orzelek, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die GFT Technologies-Aktie mit einem Kursziel von 25 Euro bestätigt. (Analyse vom 11.07.2017)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:16,20 EUR -1,22% (11.07.2017, 17:35)