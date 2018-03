XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

14,52 EUR +1,04% (09.03.2018, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

14,50 EUR +1,33% (09.03.2018, 09:39)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (09.03.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Am 23. Februar hätten die Analysten anhand der GFT Technologies-Aktie eines ihrer Lieblingssetups beschrieben: Nach einer langen Dürreperiode sei es seinerzeit zu einer Aufwärtskurslücke (11,72 EUR zu 11,95 EUR) gekommen, die bis heute Bestand habe. Werde ein Gap nach einer solch langen Abwärtsphase nicht mehr geschlossen, sei das oftmals der Startschuss für eine nachhaltige Trendwende. So auch bei dem Technologietitel, denn inzwischen liege sogar ein abgeschlossener Doppelboden vor. Das Kursziel - abgeleitet aus der unteren Umkehr - lasse sich auf rund 17 EUR taxieren. Dieses Kurspotenzial würde ausreichen, um den seit Ende 2015 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 16,84 EUR) ins Visier zu nehmen.Auf dem Weg in diese Region würden die 200-Tage-Linie (akt. bei 14,96 EUR) bzw. das Tief vom 6. Juli 2016 bei 15,99 EUR wichtige Etappenziele abstecken. Unterstützung erfahre die Einschätzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt durch die aktuelle Positionierung des Titels im "HSBC Trendkompass". Erstmal seit langer Zeit würden die objektiven Kriterien der Relativen Stärke (Levy) und des Momentums (4 Wochen) wieder eine lehrbuchmäßige Haussephase signalisieren. Den Stopp für bestehende Engagements könnten Anleger auf das Niveau der Nackenzone des o. g. Doppelbodens bei knapp 14 EUR anheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: