Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) habe die Analystenerwartungen aufgrund eines Rekord-Ergebnisses in Q3 um ca. 6% übertreffen können. Die bessere Performance wurde vor allem durch eine stärkere Ertragsentwicklung im Asset Management und im Segment Leben/Gesundheit unterstütze.

Aufgrund der Twitter-Umfrage am Wochenende habe Elon Musk den Verkauf von 10% seiner Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) signalisiert. Dies habe bei Tesla zu einem Kursverlust von 12% geführt.



PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) habe seine letzten Zugewinne abgeben müssen und sei somit schlussendlich doch für die Senkung der Jahresprognose abgestraft worden. Die Aktie habe mehr als 10% verloren. So wie in den beiden vorangegangenen Tagen sei die Aktie von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) weiter um 6,7% abgerutscht. Trotz des starken Umsatzwachstums des Konzerns im dritten Quartal habe der Ausblick bezüglich des COVID-19-Impfstoffs Comirnaty die Markterwartungen deutlich verfehlt.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um 11% verbessern können und habe beim bereinigten EBITDA mit einem Plus von 26% auf EUR 6,3 Mrd. genau im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Das Unternehmen halte am 23. November einen Kapitalmarkttag ab, an dem man mehr unternehmensrelevante Nachrichten bzw. neue Ziele erwarte. (10.11.2021/ac/a/m)







General Electric (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) gab bekannt, sich in drei unabhängige Einheiten aufzuspalten. Der Kurs der Aktie sei vorbörslich um über 10% gestiegen und habe am Ende des Handelstages bei +2,7% geschlossen.