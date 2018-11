XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (16.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Der GESCO-Konzern habe sich im ersten Halbjahr dynamisch entwickelt. Während der Umsatz um 5,7 Prozent auf 280 Mio. Euro zugelegt habe, habe der Auftragseingang sogar um 13,3 Prozent auf 313,0 Mio. Euro gesteigert werden können. Die vorab gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal - ein Umsatz von 143 Mio. Euro (+2,4 Prozent) und ein Auftragseingang in derselben Höhe - würden mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,0 gleichwohl die erwartete Beruhigung der Aktivitäten signalisieren.Die Ergebnissteigerungen seien in den ersten sechs Monaten der laufenden Finanzperiode mit einem Zuwachs von EBIT und Nettogewinn in Höhe von 17,2 Prozent (auf 23,9 Mio. Euro) bzw. 21,3 Prozent (auf 12,8 Mio. Euro) noch deutlich überproportional ausgefallen. Gleichwohl werde der Nettogewinn im Gesamtjahr ohne Akquisitionseffekte am unteren Rand der ausgegebenen Spanne (26 bis 27 Mio. Euro) oder noch leicht darunter liegen, was vor allem auf eine temporäre Unterauslastung bei einem Unternehmen im Bereich Ressourcen-Technologie zurückzuführen sei. Der Zukauf der Gesellschaft Sommer & Strassburger werde zusätzlich voraussichtlich mit 0,5 Mio. Euro belasten (negativer Erstkonsolidierungseffekt). Demgegenüber könnten die Erlöse, ebenfalls ohne Berücksichtigung der Übernahme, über dem oberen Ende der Ziel-Range (550 bis 560 Mio. Euro) liegen, hinzu kämen ca. 6,5 Mio. Euro Beitrag der neuen Tochter.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, stuft auf dieser Basis die GESCO-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "buy" und einem Kursziel von 32,60 Euro ein. Bleibe ein größerer Konjunktureinbruch aus, sollte sich die Aktie wieder erholen. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GESCO-Aktie: