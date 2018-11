Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (19.11.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Bei der GESCO AG habe sich die dynamische Entwicklung vom Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 im zweiten Quartal noch verstärkt. Als besonders erfreulich würden die Analysten dabei das deutlich überproportionale Ergebniswachstum erachten. Auch die vorläufigen Eckdaten zum dritten Quartal würden eine Fortsetzung des positiven Trends signalisieren.Zwar berichte der Vorstand von punktueller kundenseitiger Investitionszurückhaltung bei einzelnen Töchtern. Und das Segment Mobilitäts-Technologie sei weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld mit steigendem Margendruck sowie im Bereich Großwerkzeugbau auch mit Auftragsverschiebungen konfrontiert. In der Breite erkenne das Management jedoch nach wie vor keine Anzeichen für eine Geschäftsabschwächung.Zudem habe sich die Gruppe durch die jüngste Akquisition Sommer & Strassburger, die sich aufgrund der Ausrichtung auf die Branchen Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie in weniger konjunkturanfälligen Märkten bewege, weiter gestärkt. Zwar werde aus der Übernahme im laufenden Geschäftsjahr noch eine saldierte Belastung von 0,5 Mio. Euro erwartet. Ab 2019/20 sollte die Beteiligung dann aber auch positiv zum Ergebnis beitragen.Insgesamt belassen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher ihr Kursziel bei 43,00 Euro und ihre Einschätzung für die GESCO-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link