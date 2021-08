Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,90 EUR +2,58% (30.08.2021, 10:07)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,90 EUR +2,58% (30.08.2021, 10:14)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (30.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von der GBC AG:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen und erhöht das Kursziel.Auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 habe sich die massive Nachfragebelebung bei den Gruppenunternehmen der GESCO AG fortgesetzt. So hätten alle Segmente auf Halbjahresbasis deutliche Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz verbuchen können. Zudem hätten sich neben der höheren Kapazitätsauslastung die Effizienzsteigerungen aus den im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL umgesetzten OPEX-Programmen in einer kräftigen Verbesserung der Profitabilität niedergeschlagen. Dabei hätten die derzeit viele Bereiche betreffenden Verwerfungen auf der Beschaffungsseite bislang kaum zu Belastungen geführt, der Vorstand gehe davon aus, dass dies auch so bleibe.Auf dem Weg zu der im Rahmen von NEXT LEVEL definierten Zielportfolioarchitektur sei der Konzern im zweiten Quartal ebenfalls wieder einen Schritt vorangekommen. Die Mitte Juni erfolgte vollständige Übernahme der UMT-Gruppe und die Ansiedlung der ältesten GESCO-Beteiligung Haseke unter dem Dach von UMT würden nun die Grundlage für eine substanzielle Basisbeteiligung in der Wachstumsbranche Medizintechnik bilden. Dabei sollten im Zuge der Integration auch nennenswerte Cross-Selling-Potenziale und Synergien gehoben werden.Vor diesen Hintergründen sowie angesichts der weiterhin positiven Aussichten habe der Vorstand die Unternehmensprognose Mitte August vor allem ertragsseitig merklich angehoben und bereits jetzt die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2021 in Aussicht gestellt. Auch die Anaylsten hätten ihre Schätzungen deutlich heraufgesetzt. Auf dieser Basis belaufe sich die Ausschüttungsrendite der GESCO-Aktie aktuell auf sehr attraktive 3 Prozent.Nach den erfreulichen Halbjahreszahlen, in denen sich auch die bereits erzielten Erfolge der Strategie NEXT LEVEL widerspiegeln würden, würden die Analysten auch für die weitere Entwicklung der GESCO-Gruppe positiv gestimmt bleiben. Auf den Börsenkurs hätten sich die letzten Meldungen jedoch bislang nur geringfügig ausgewirkt. So eröffne sich dem Anleger bei Ansatz des deutlich von 30,50 auf 37,50 Euro erhöhten Kursziels der Analysten aktuell ein Upside-Potenzial von sage und schreibe über 60 Prozent.Daher erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das derzeitige Kursniveau als eine gute Gelegenheit, die GESCO-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 30.08.2021)