XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,25 EUR +3,82% (12.02.2018, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,40 EUR +4,15% (12.02.2018, 10:23)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (13.02.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.GESCO habe die Prognose für den Umsatz und den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) angehoben. Nach einer zuletzt erfreulich dynamischen Entwicklung der Gruppe rechne das Management nun mit Erlösen in Höhe von 545 Mio. Euro (bisher 530 Mio. Euro) und einem Gewinn nach Anteilen Dritter von 20 bis 21 Mio. Euro (bislang 18 Mio. Euro). Die Ergebnisprognose hätten die Experten schon zuvor als konservativ eingestuft. Nicht enthalten sei in den Resultaten eine mögliche Ergebnisbelastung aus einem Kartellverfahren gegen die Tochter Dörrenberg Edelstahl, deren Höhe der Meldung zufolge aktuell noch unklar sei. In der Ad hoc-Meldung zu dem Thema im Dezember sei berichtet worden, dass das Bundeskartellamt gegen Zahlung eines hohen einstelligen Millionenbetrags von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens absehen würde.Trotz dieses Wermutstropfens ist der operative Trend von GESCO sehr positiv, die GESCO-Aktie bleibt ein Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 40 Euro. (Ausgabe 5 vom 10.02.2018)Börsenplätze GESCO-Aktie: