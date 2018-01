Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen in einer aktuellen Aktienanalyse den jüngsten Kursrückgang als Einstiegschance und raten bei unserem Altfavoriten GESCO erneut zum Kauf. (Analyse vom 24.01.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,70 EUR -0,63% (24.01.2018 09:20)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,90 EUR 0,00% (24.01.2018, 09:36)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (24.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Die Industriegruppe aus Wuppertal habe ein starkes 1. Halbjahr 2017/2018 per Ende September erzielt. Der Ordereingang habe sich in diesem Zeitraum um über 10% auf mehr als 276 Mio. Euro verbessert. Die Umsätze hätten um fast 16% auf gut 265 Mio. Euro expandiert. Beim EBIT habe GESCO ein strammes Plus von 92% auf 20.4 Mio. Euro erzielt. Der Nettogewinn habe sich auf 10,6 Mio. Euro mehr als verdoppeln können. Ebenfalls stark: Der operative Cashflow. Dieser habe im 1. Halbjahr bei 19,3 Mio. Euro gelegen.Das Unternehmen profitiere von einer deutlichen Belebung der Investitionsgüterindustrie. Zudem hätten die im Rahmen der Portfoliostrategie 2022 in Gang gesetzten Optimierungsprojekte erste Erfolge gezeigt. Derzeit bestehe das Portfolio aus 17 Gesellschaften. Die Schwerpunkte lägen in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Die operativen Tochtergesellschaften hätten im 3. Quartal des Kalenderjahres 2017 erzielt, also in den Monaten Juli bis September, einen Auftragseingang von 131 Mio. Euro und einen Umsatz von 138 Mio. Euro. Aufgrund dieser Struktur habe GESCO bei den Konzernzahlen stets eine sehr gute Visibilität für mindestens 3 Monate.Wie GESCO-CEO Eric Bernhard im Hintergrundgespräch mit "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, habe sich das operative Geschäft auch im 3. Quartal 2017/2018 positiv entwickelt. "Wir sind sehr gut unterwegs. Die Nachfrage und die Dynamik sind erfreulich und gehen quer durch die Gruppe. Der Auftragseingang entwickelt sich auf einem hohen Niveau weiter", so Bernhard. Für das Gesamtjahr 2017/2018 habe GESCO einst einen Umsatz zwischen 510 und 530 Mio. Euro erwartet. Der Gewinn nach Anteilen Dritter sollte sich auf 17 bis 18 Mio. Euro belaufen. Bernhard habe die Prognose insoweit angepasst, dass jeweils die obere Bandbreite erreicht werde. Gut möglich, dass GESCO beim Gewinn sogar noch etwas besser abschneide und die Prognose leicht übertroffen werde. Das Q4 der Tochtergesellschaften sollte insgesamt gut verlaufen sein.In der Summe seien die Vorzeichen für ein exzellentes Jahr positiv. Allerdings habe die Gesellschaft noch vor dem Weihnachtsfest eine negative Nachricht erreicht, die sich auf das berichtete Ergebnis auswirken könnte, mit dem operativen Geschäft jedoch wenig zu tun habe. Im Rahmen von Ermittlungen gegen Hersteller von Stahlprodukten wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Absprachen und Verhaltensweisen in den Jahren 2003 bis 2015 ermittle das Bundeskartellamt auch gegen die Dörrenberg Edelstahl GmbH, eine 90%-ige Tochtergesellschaft von GESCO. Das Bundeskartellamt habe die Dörrenberg Edelstahl GmbH über die Möglichkeit informiert, gegen Zahlung eines hohen einstelligen Millionenbetrags von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens abzusehen. Die Anfrage sei per Telefon erfolgt. Das Unternehmen analysiere und prüfe den Sachverhalt derzeit intensiv. Es sei nicht auszuschließen, dass GESCO eine Rückstellung bilden werde. Sofern dies passiere, würde sich dies deutlich negativ auf den prognostizierten Gewinn auswirken.Für das neue Geschäftsjahr sei der CEO zuversichtlich, den Wachstumskurs fortzusetzen. Das Umfeld sei gut, so dass der Umsatz weiter wachsen sollte und sich der Gewinn verbessern werde. Ziel sei es, mittelfristig nachhaltig mit einer EBIT-Marge von mindestens 8% zu wirtschaften. Das würden die Aktienexperte von "Vorstandswoche.de" für eher konservativ halten, da GESCO bereits in diesem Turnus eine Marge von bis zu 7,5% erreichen werde. Bernhard wolle nicht ausschließen, dass das Unternehmen in sehr guten Jahren mit einem idealen Mix auch eine EBIT-Marge von 10% erreichen könne. Da das Unternehmen auch mal Gegenwind einkalkuliere, bleibe es bei der durchschnittlichen Prognose für die EBIT-Marge von mindestens 8%. Aus eigener Kraft könne der Umsatz pro Jahr um durchschnittlich etwa 3% wachsen. Der CEO wolle das Unternehmen allerdings durch weitere Übernahmen stärken. "Wir haben weiterhin einen guten Dealflow. Unser Ziel ist, bis zu 3 Unternehmen pro Jahr zu kaufen", sage Bernhard. Im Fokus stünden Hidden Champions, Nischenanbieter, Markt- und Technologieführer, die mit innovativen Produkt- und Lösungsansätzen erfolgreich am Markt positioniert seien.Die Aktie von GESCO habe sich bis zur Mitteilung über die mögliche Strafzahlung durch das Bundeskartellamt erfreulich entwickelt und sei in einem soliden Trend, der nun unterbrochen worden sei, nach oben marschiert. Eine mögliche Zahlung im Rahmen der Ermittlungen dürfte nunmehr im Kurs eskomptiert sein.