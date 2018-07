Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

27,65 EUR +1,28% (04.07.2018, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

27,60 EUR +0,91% (04.07.2018, 09:54)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 habe die GESCO AG den Jahresüberschuss mehr als verdoppeln und damit wieder das Niveau von 2015/16 erreichen können. Das tatsächliche Ausmaß der erzielten Profitabilitätssteigerungen zeige aber erst eine Bereinigung des Zahlenwerks um die berichteten Sondereffekte: Nach Berechnungen der Analysten hätten auf operativer Basis die EBIT-Marge bei 7,7 Prozent und damit erstmals seit fünf Jahren wieder nahe der mittelfristigen Zielgröße von mindestens 8 Prozent sowie das EPS bei 2,27 Euro gelegen, was fast einer Verdreifachung des Vorjahreswertes entspreche.Auch in das laufende Geschäftsjahr sei die Gesellschaft gut gestartet. Und nach dem Verkauf von Protomaster sowie der bilanziellen Verarbeitung des Kartellverfahrens bei Dörrenberg Edelstahl seien derzeit keine Sonderthemen zu erwarten, sodass 2018/19 primär durch die organische Entwicklung der 17 Tochtergesellschaften geprägt sein sollte. Zusätzlich sollten die in den letzten beiden Jahren implementierten Maßnahmen aus der Portfoliostrategie 2022 nun auch ihre volle Wirkung entfalten. Dabei würden die Analysten erwarten, dass der seit dem 01. Juli amtierende neue CEO Ralph Rumberg den eingeschlagenen profitablen Wachstumskurs fortführe. Daher würden sie davon ausgehen, dass die mittlerweile wieder erreichte nachhaltige Ertragskraft der GESCO AG nun auch vollständig sichtbar werde.Störfeuer könnten sich allerdings an der konjunkturellen Front infolge der sich aktuell verschärfenden Handelskonflikte ergeben. Einerseits sei GESCO hier zwar mit einem relativ geringen USA-Geschäft vergleichsweise gut aufgestellt. Andererseits bestünden hier aber angesichts des Umsatzanteils der Tochter Dörrenberg Edelstahl von gut 36 Prozent sowie des mit 23 Prozent der Konzernerlöse stark gewichteten Automotive-Bereichs schon deutliche Anfälligkeiten, insbesondere bei einer möglichen Umleitung bislang in die USA geflossener ausländischer Warenströme in die EU.Auf Basis der Analysten-Schätzungen liege das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2018/19 lediglich bei 11,2. Die Dividendenrendite belaufe sich derzeit auf ordentliche 2,2 Prozent. Dabei sei der Konzern zum 31. März 2018 mit einer Eigenkapitalquote von 49,2 Prozent und einem auf 1,4 gesunkenen Verschuldungsgrad (Nettobankschulden im Verhältnis zum EBITDA) auch bilanziell sehr solide aufgestellt.Insgesamt bekräftigen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten, der im März sein 20-jähriges Börsenjubiläum feiern konnte, bei einem unveränderten Kursziel von 43,00 Euro. (Analyse vom 03.07.2018)