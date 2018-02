Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

32,60 EUR +2,19% (15.02.2018, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

32,55 EUR +2,04% (15.02.2018, 12:18)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (15.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Der Aktienanalyst von SMC Research, Holger Steffen, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) von "hold" auf "buy" herauf.Nach einer zuvor sehr starken Performance durchlaufe die Aktie von GESCO seit Dezember 2017 eine Korrekturphase. Das stehe auch im Zusammenhang mit der damaligen Meldung, derzufolge aus einem Kartellverfahren gegen die Tochter Dörrenberg Edelstahl eine Ergebnisbelastung drohe. Noch immer prüfe das Management das weitere Vorgehen, so dass die Höhe einer möglichen Zahlung offen sei. Da das Kartellamt angeboten habe, gegen Zahlung einer hohen einstelligen Millionensumme von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens abzusehen, sehe der Analyst in diesem Bereich den wahrscheinlichen Maximalschaden.Operativ laufe es hingegen hervorragend bei GESCO. Während der Umsatz im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 139,6 Mio. Euro habe gesteigert werden können, habe sich das Nettoergebnis überproportional um 18,7 Prozent auf 5,8 Mio. Euro erhöht. Für den Neunmonatszeitraum würden sogar noch deutlich höhere Zuwächse ausgewiesen. Und auch die ersten Zahlen für die letzten drei Monate würden mit einem Umsatzwachstum um 15 Prozent und einer Steigerung des Auftragseingangs um 17 Prozent eine Fortsetzung des positiven Trends signalisieren.Das Management habe daher die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Sei zuvor das obere Ende der ausgegebenen Spannen für den Umsatz (510 bis 530 Mio. Euro) und den Nettogewinn (17 bis 18 Mio. Euro) anvisiert worden, so dürfte nun bei Konzernerlösen in Höhe von rund 545 Mio. Euro ein Gewinn nach Anteilen Dritter von 20 bis 21 Mio. Euro erzielt werden. Der Analyst erwarte, dass die Ergebnisprognose - unter Bereinigung einer möglichen Belastung durch das Kartellverfahren - noch leicht übertroffen werden könne und sei auch für die nächsten Jahre optimistisch.Da der Kurs seit seiner letzten Analyse deutlich korrigiert hat, sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nun ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent und stuft die GESCO-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link