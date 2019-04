Mutige Anleger können mit einer kleinen Position auf ein Überleben spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (08.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Modehersteller GERRY WEBER schließe in Deutschland 120 Geschäfte und baue 454 Stellen ab. Die ausgebombte GERRY WEBER-Aktie gehe daraufhin durch die Decke, gewinne am Montagvormittag 33 Prozent. Hoffnung auf einen Turnaround würden auch die Worte von GERRY WEBER-CEO Johannes Ehling machen.Eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern sei bereits unterzeichnet worden, habe GERRY WEBER am Freitagabend bekannt gegeben. Die Maßnahmen würden "umgehend umgesetzt", habe es geheißen. Die Neupositionierung werde Ende 2021 abgeschlossen sein.Die Finanzierung des Geschäftsbetriebs sei bis in das Jahr 2020 hinein gesichert, habe das Unternehmen betont. Europaweit bleibe es bei den Plänen, insgesamt 180 Läden mit der entsprechenden Zahl von Mitarbeitern zu schließen.GERRY WEBER spüre schon jetzt Rückenwind im Markt durch die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Neupositionierung, habe Vorstandschef Johannes Ehling gesagt. "Die Effekte aus den leider unverzichtbaren Sanierungsmaßnahmen werden diesen Rückenwind sicherlich verstärken."Auf diese Weise könnten die Kosten relativ leicht deutlich gesenkt werden und GERRY WEBER könne sich wieder verstärkt auf das Operative konzentrieren. Dass das Unternehmen etwas von Mode verstehe, habe es ja jahrelang bewiesen. Mit dem richtigen Marketingkonzept könnten die Kunden bald zurückkommen. Laut Ehling gebe es im Markt derzeit eine Angebotslücke, da einige Hersteller von klassischer Damenmode, zum Beispiel Basler oder Delmod, gescheitert seien. "Der Handel braucht eine Marke, die diesen Markt abdeckt", so Ehling zum "Handelsblatt". "Das haben uns viele Händler erst vor Kurzem bestätigt."An der Börse würden nun einige darauf spekulieren, dass GERRY WEBER die nächste Paragon werde. Paragon, Automobilzulieferer aus Delbrück, sei ebenfalls hochverschuldet gewesen und habe Ende 2009 den Weg der Planinsolvenz gewählt. Die anerkannten Forderungen seien damals mit einer Quote von 12,7 Prozent befriedigt worden. Es sei zwar nicht davon auszugehen, dass bei GERRY WEBER eine ähnlich günstige Konstellation realisierbar sei, ein Forderungsverzicht von 40 bis 60 Prozent sei nach Einschätzung des "Aktionär" aber unerlässlich.Die Chancen auf eine Rettung von GERRY WEBER stünden gar nicht mal so schlecht.