Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

3,245 EUR +20,86% (04.10.2018, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

3,25 EUR +5,86% (04.10.2018, 16:24)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (04.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Das Unternehmen komme nicht aus den Schlagzeilen. Wegen der desaströsen operativen Entwicklung sei vor Kurzem ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben worden. Jetzt drehe sich das Personalkarussell: Künftig werde kein Familienmitglied mehr im Vorstand sitzen. Das Wertpapier sei inzwischen zum Spielball von Zockern geworden.Der Aufsichtsrat habe einen "umfassenden Umbau des Vorstands zur forcierten Neuausrichtung des Unternehmens" beschlossen: Der noch vor kurzem das operative Geschäft führende Firmen-Mitgründer Gerhard Weber zehe sich beim gleichnamigen Modekonzern ganz zurück. Sein Sohn Ralf Weber, der ihn erst Anfang 2015 als Vorstandschef abgelöst habe, habe künftig weniger im Tagesgeschäft zu sagen und wechle in den Aufsichtsrat. Ferner ziehe ein auf die Sanierung von Unternehmen spezialisierter Experte in das Management ein. Im operativen Geschäft habe künftig Johannes Ehling, der bisher im Vorstand den Verkauf und die Digitalaktivitäten verantworte, das Ruder in der Hand. Weiter offen sei die Position des Finanzvorstands.GERRY WEBER habe erst vor wenigen Tagen ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben - und damit die Talfahrt des Titels noch einmal erheblich beschleunigt. Im Tief sei er auf 2,69 Euro gesunken. So billig sei er seit 2003 nicht mehr gewesen.Angesichts der enormen Herausforderungen sollten konservative Anleger bei der GERRY WEBER-Aktie vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Für kurzfristig orientierte und vor allem erfahrene Trader sei die extrem volatile Aktie dagegen ein gefundenes Fressen. Eine Rally in Richtung 3,75 Euro sei möglich, unter 2,50 Euro drohe dagegen eine Fortsetzung des Ausverkaufs. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link