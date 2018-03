Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (01.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktie rauscht in die Tiefe - Aktienanalyse

Der Turnaround bei GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) lässt weiter auf sich warten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Nachdem im Geschäftsjahr 2016/2017 hohe Kosten für Filialschließungen das Ergebnis belastet hätten, rechne der Modekonzern im laufenden Jahr mit "weiteren Sondereffekten" durch ein geplantes Maßnahmenprogramm zur Verbesserung der Profitabilität und die angestrebte Markenmodernisierung. Die Börse habe enttäuscht reagiert: Auf Monatssicht sei das SDAX-Papier um mehr als elf Prozent in die Tiefe gerauscht. 

Die GERRY WEBER-Aktie hat durchaus noch die reelle Chance, im Bereich um acht Euro einen Boden auszubilden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2018)